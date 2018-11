KV Kortrijk-trainer Glen De Boeck is opvallend hard en spaart zijn vedetten niet: “20 procent tot de helft minder”

KV Kortrijk-trainer Glen De Boeck heeft in een interview met Sport/Voetbalmagazine man en paard genoemd. Sommige van zijn spelers zijn niet zo goed als vorig seizoen en dat frustreert hem - zeker omdat hij denkt dat het probleem in hun hoofden zit. Geen topsportmentaliteit, een gebrek aan beleving. “Ik schat dat er gisteravond geen twintig procent van mijn groep gekeken heeft naar de Champions League.”

Ruim een jaar is het nu geleden dat Glen De Boeck aangesteld werd om KV Kortrijk uit het slop te halen. Met succes, zo zou later blijken. En ook dit seizoen lukt het - ondanks een moeilijk verlopen voorbereiding - opnieuw om uit de degradatiezorgen te blijven. Toch is De Boeck niet tevreden over zijn aanvalslinie: “Ouali is tot nu toe twintig procent minder dan vorig seizoen, net als Chevalier, en Ajagun zelfs de helft minder”, zegt hij in een interview met Sport/Voetbalmagazine.

Teddy Chevalier. Foto: BELGA

Vooral de terugval van Chevalier is opvallend. Was de Fransman vorig seizoen onder De Boeck nog goed voor 21 rozen, dan kon hij nu in 14 competitiematchen nog maar… één keer scoren. Volgens zijn trainer is Chevalier door omstandigheden met een achterstand uit vakantie teruggekeerd. Maar het probleem zit ook in zijn hoofd. “Zo’n achterstand wegwerken is niet makkelijk, zeker als je ook nog eens denkt: ik maakte er vorig seizoen 21, waarover moet ik mij druk maken? Ik probeer hem duidelijk te maken dat je de lat dan juist hoger moet leggen in plaats van lager. Topsportmentaliteit is elke week en elk seizoen herbeginnen.”

Gebrek aan beleving

Ook Felipe Avenatti, de Uruguayaanse spits die gehuurd wordt van het Italiaanse Bologna, moet het ontgelden. “Avenatti kan heel goed voetballen, maar vandaag deed hij op training weer maar vijftig procent van wat de andere spelers deden. Wat betreft de passie om elke dag opnieuw het beste van jezelf te geven, moet hij nog heel veel leren. Het is tijd dat hij wakker wordt, want ik kan het tegenover de groep niet maken om hem een basisplaats te geven als hij tijdens de week niet doet wat hij moet doen.”

Felipe Avenatti (tweede van rechts). Foto: Photo News

De veldheer van KV Kortrijk heeft het ook over een gebrek aan beleving bij zijn spelers, zeker in vergelijking met vroeger. Op de vraag of hij toekomstige trainers in zijn groep ziet: “Eerlijk gezegd zie ik er niet veel. (...) Ook van voetbal kijken en van erover te discussiëren, kun je veel leren. Maar ik schat dat er gisterenavond geen twintig procent van mijn groep gekeken heeft naar de Champions League. Ik zeg niet dat het moet, maar ik bedoel: ook dat is passie.”