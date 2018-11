Brug is enkel toegankelijk voor voertuigen, dus bedenken boze voetgangers ludieke protestactie

Een protestactie zoals je ze maar zelden tegenkomt. Op de Zolotoy-brug in Vladivostok kwamen vier voetgangers op het idee om zich te verkleden als een ‘bus’. Het gaat om een actie tegen het feit dat de brug enkel toegankelijk is voor voertuigen. Lang hield hun actie weliswaar niet stand: een veiligheidsagent kreeg de voetgangers snel in de gaten en liet de ‘bus’ rechtsomkeer maken.

De twee kilometer lange brug werd geopend in 2012. Aanvankelijk mochten ook voetgangers van de brug gebruikmaken, maar drie jaar na de opening kwam daar verandering in. De voetpaden waren bij nader inzien te smal om de veiligheid te kunnen garanderen. Een flinke tegenvaller voor de lokale inwoners, aangezien het een veel snellere en gemakkelijkere route was te voet het centrum van de stad te bereiken.

Sindsdien volgden verschillende acties om het verbod op te heffen, allemaal zonder succes. Ook de ludieke actie van het viertal had geen effect. De ‘menselijke bus’ werd op de brug tegengehouden door een veiligheidsagent die vervolgens aandrong om rechtsomkeer te maken. Of de voetgangers een boete kregen voor de stunt, is niet geweten. Bekendheid op het internet hebben ze in ieder geval al verworven, getuige de vele reacties op het filmpje via sociale media.