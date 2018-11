Dodentol na verwoestende bosbranden in Californië blijft stijgen

Het aantal slachtoffers van de bosbranden in Californië is gestegen tot vijftig. In Noord-Californië werden in de gemeente Paradise weer zes lichamen geborgen. Het aantal dodelijke slachtoffers enkel in die regio liep zo op tot 48, zei de sheriff van Butte County, Kory Honea, dinsdagavond (lokale tijd).

Enkele dagen geleden werden in het zuiden van de staat, bij badplaats Malibu, al twee lichamen ontdekt. Tientallen inwoners zijn nog vermist.

De brand, die de naam Camp Fire heeft gekregen, heeft al zo’n 500 vierkante kilometer in de as gelegd. Ruim 71.000 woningen en winkels gingen in vlammen op. De enorme brand is voor slechts 30 procent onder controle.

Vuur blijft groeien

Daarbovenop ontstonden in Californië ontstonden maandagochtend (lokale tijd) twee nieuwe grote vuurzeeën. De eerste brand brak uit nabij de stad Thousand Oaks (waar vorige week nog een schutter 12 personen doodschoot in een bar). De tweede nieuwe vlammenzee woedt in de buurt van Semi Valley, waar veel woningen staan. De brand breidde zich in korte tijd flink uit, maar de brandweer heeft groei inmiddels gestopt.

