Gerecht valt binnen bij voetbalclub Moeskroen en Belgische voetbalbond in nieuw onderzoek

Het gerecht is vanochtend binnengevallen bij voetbalclub Excelsior Moeskroen. Dat vernam Het Nieuwsblad. Ook bij de Belgische voetbalbond KBVB werd een huiszoeking gehouden.

In totaal waren er zeven huiszoekingen bij de club en bij bestuurders van Moeskroen. Maar ook bij de Belgische Voetbalbond en bij het BAS (het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, red.). Het onderzoek zou zich toespitsen op de manier waarop de club haar licentie kreeg voor eerste klasse en op de schimmige aandeelhoudersstructuur van de club. Het gerecht beschikt over aanwijzingen dat makelaars aan het hoofd staan van Moeskroen en onderzoekt de mogelijke illegale herkomst van het geld. Ook zou er sprake zijn van het voorleggen van valse documenten bij de licentiecommissie.

Het is al langer een publiek geheim dat voetbalclub Moeskroen in handen zou zijn van spelersmakelaars, een praktijk die volgens de regels van de Belgische voetbalbond verboden is. De voorbije jaren dienden voetbalclubs Cercle Brugge, Lierse, OH Leuven, Westerlo, STVV, Lommel SK en KV Mechelen om die reden al klacht in tegen Moeskroen. Toch kon de club de voorbije seizoenen telkens weer een licentie halen om te mogen aantreden in het Belgische betaalde voetbal.

Niets te maken met Bayatgate

Vorige week werd de zaak nog aangekaart in Football Leaks, de reeks internationale onthullingen over wanpraktijken in het voetbal. Pierre François, de CEO van de Pro League, kwam in opspraak doordat uit een gelekte e-mail bleek dat hij wist dat er een spelersmakelaar achter Moeskroen zat.

Het onderzoek naar Moeskroen staat onafhankelijk van het lopende onderzoek naar de makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Het werd geopend in april 2018 toen Moeskroen zijn licentie trachtte te halen voor de Belgische Voetbalbond (KBVB) en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Ook op die plaatsen werden huiszoekingen gedaan. In totaal verrichtte het gerecht zeven huiszoekingen.