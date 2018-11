Bestuurder krijgt boete van bijna 8.000 euro voor verschillende inbreuken

Mechelen - Op de Antwerpsesteenweg in Mechelen heeft de politie maandag een bestuurder van een bestelwagen tegengehouden. De man was met een heel aantal zaken niet in orde en moet een zware boete betalen.

De politie zone Mechelen-Willebroek hield de bestelwagen tegen omdat de chauffeur geen veiligheidsgordel droeg. De 47-jarige bestuurder van Albanese nationaliteit, met een Belgische verblijfstitel, was in het bezit van een Italiaans rijbewijs, maar dat was niet geregistreerd bij de dienst rijbewijzen van zijn woonplaats.

Bij controle van het voertuig werden er meerdere inbreuken vastgesteld. “Vooreerst blijkt het voertuig geen lichte vrachtwagen te zijn, maar een vrachtwagen”, zegt de politie. “De maximaal toegelaten massa van het voertuig is 5.200 kg, in plaats van 3.500 kg bij een lichte vracht. Dit betekent dat de bestuurder gebruik dient te maken van een digitaal tachograaftoestel, wat niet het geval is. Er is een digitaal tachograaftoestel aan boord, maar nazicht toont aan dat dit niet meer geldig is en vervallen is sinds 28 juli 2018. De man legt ons een bestuurderskaart voor, dewelke hij niet gebruikt zoals wettelijk voorzien.”

De snelheidsbegrenzer was ook al sinds 28 juli 2018 vervallen. Er waren ook geen snelheidsplaatje en signalisatieplaatjes aangebracht achteraan het voertuig.

Werkgever mee verantwoordelijk

De technische keuring van het voertuig was vervallen sinds 6 september 2018. “Ondanks de duidelijke vermeldingen van de gebreken van het voertuig, waarvoor een herkeuring noodzakelijk is, stuurt de werkgever alsnog zijn werknemer de weg op met een vrachtwagen in deze staat. Hierdoor wordt de werkgever mee verantwoordelijk voor de vastgestelde inbreuken. Het voertuig mag pas na een herkeuring opnieuw in het verkeer gebracht worden.”

In totaal schreef de politie een boete uit van 7.802 euro.