Als u straks naar de frituur gaat zullen de frieten korter zijn, maar dat is voor de consument geen ramp

Slecht nieuws voor de aardappelboeren: door de droogte zijn de aardappelen tot 25 procent kleiner. Dat betekent ook dat ons nationaal erfgoed, frietjes van de frituur, tot 3 cm korter zullen zijn. “Voor de consument is dat eigenlijk goed nieuws”, zegt Bernard Lefèvre van het Nationaal Verbond van Frituristen.

De droogte van afgelopen zomer heeft een zware impact gehad op de aardappeloogst. In vergelijking met de afgelopen vijf jaar is het rendement van een gemiddelde akker met 25 procent gedaald. “Het verschil per landbouwgebied en per aardappelras is zeer groot”, aldus Lefèvre, “maar gemiddeld gezien zijn de aardappelknollen een pak kleiner”.

Foto: Foto Kurt

Dat de knollen kleiner zijn, maakt ook dat onze frieten korter zullen zijn, maar dat is volgens Lefèvre geen ramp. “De friet is de baas, niet de friturist. Hij kan niet toveren, als de knollen kleiner zijn, heeft dat gevolgen. Qua prijs zal het voor de friturist en de consument niet veel uitmaken. Een bakje friet bestaat voor 90 procent uit aardappel, maar slechts tien procent van die kost is de aardappel. De rest is verpakking, energie, vet en werkuren. Als slechts één van de grondstoffen, de aardappel, stijgt in aankoopprijs, zal het verschil zo klein zijn dat niemand het gaat voelen. De friturist zal er zijn broek niet aan scheuren, en de prijsstijging is te klein om die door te rekenen aan de consument.”

Tot slot: gaat dit een impact hebben op de smaak? “Helemaal niet: de frietjes zullen even lekker zijn”, klinkt het nog. “In feite is dit voor de consument zelfs een voordeel: er passen meer kortere frieten in een puntzak dan lange frieten. Hoe langer ze zijn, hoe meer verloren plaats.”