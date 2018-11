Claudio Ranieri keert terug naar Engeland als trainer van Fulham en dat zorgt voor een merkwaardig feitje

Claudio Ranieri moet Fulham weghelpen uit de kelder van de Premier League. Het team uit Londen maakte woensdag bekend de 67-jarige Italiaan als coach aan te stellen, nadat het de samenwerking met Slavisa Jokanovic stopzette.

Ranieri trainde in zijn loopbaan een hele waaier aan clubs, waaronder Chelsea, Juventus, AS Roma en Monaco. Zijn opvallendste succes behaalde hij in 2016, toen hij tot ieders verbazing met het nietige Leicester de titel pakte in Engeland. Toch moest hij het seizoen nadien vertrekken bij de kampioen, wanneer Leicester in de gevarenzone stond. Ranieri ging nadien aan de slag bij Nantes, maar stapte daar deze zomer op. Nu krijgt hij bij Fulham een contract voor “meerdere jaren”, zo meldt de club.

Shahid Khan today announced that he has appointed Claudio Ranieri as Manager of Fulham Football Club, replacing Slaviša Jokanovic.



https://t.co/BUE1vNnvaO pic.twitter.com/pfxS97ONPG — Fulham Football Club (@FulhamFC) 14 november 2018

Claudio Ranieri to manage Fulham, becomes fourth manager from overseas to lead THREE different Premier League clubs (Rafael Benítez, Avram Grant and Marco Silva). — Gracenote Live (@GracenoteLive) 14 november 2018

Jokanovic stond sinds eind 2015 aan het hoofd van het team uit Londen. Een slechte seizoensstart kost hem echter zijn job. Fulham, met Denis Odoi in de rangen, staat na twaalf speeldagen allerlaatste met vijf punten. Het kon deze jaargang nog maar een keer winnen.

Ranieri weet dus meteen voor welke zware opdracht hij staat, maar mag zich meteen verwachten aan twee bijzondere wedstrijden. Zijn debuutwedstrijd met Fulham is er eentje thuis tegen Southampton, maar daarna speelt hij op verplaatsing tegen ex-club Chelsea en vervolgens thuis tegen ‘zijn’ Leicester.

Claudio Ranieri's first three fixtures as Fulham manager:



Southampton (h)

Chelsea (a)

Leicester (h)#narrative pic.twitter.com/ymgxlbDWrT — FourFourTwo (@FourFourTwo) 14 november 2018

Opmerkelijk is ook dat Jokanovic in 2000 de allereerste transfer was van Ranieri toen die dit jaar het roer overnam bij Chelsea. De Serviër speelde uiteindelijk 39 wedstrijden in twee seizoenen voor de Blues, allemaal onder leiding van de Italiaan.