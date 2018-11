Engelsen verdeeld over allerlaatste cap voor Wayne Rooney: “Spelers waren ermee akkoord”

De 33-jarige Wayne Rooney werd door Engels bondscoach Gareth Southgate voor even opgevist voor de nationale ploeg van Engeland. De Engelse topschutter aller tijden krijgt morgen tegen de VS zijn 120e cap bij ‘The Three Lions’ maar die beslissing zorgt voor verdeeldheid in Engeland.

De Engelse topschutter aller tijden (53 caps) zwaaide de nationale ploeg in november 2016 vaarwel maar zal de spits van DC United zal morgen in de oefenmatch tegen de Verenigde Staten nog een 120e en laatste keer opdraven voor zijn land. De opbrengst van die match is bestemd voor de Wayne Rooney Foundation.

“Iedereen mag zijn mening hebben”, reageerde Wayne Rooney op alle commotie. “In een gesprek met de Engelse voetbalbond voelde het goed aan en de spelers die ik en de FA erover heb gesproken waren ermee akkoord. Dit werd nooit eerder gedaan maar ik hoop dat we hier binnen tien of vijftien jaar opnieuw zitten voor iemand anders zoals Harry Kane die het doelpuntenrecord kan breken. Ik vraag niet dat iedereen hiermee akkoord is. Het belangrijkste voor mij is ook niet dat ik de kapiteinsband draag, het nummer 10 krijg of 90 minuten mag spelen maar gewoon dat ik dat shirt nog eens voor de laatste keer mag aantrekken.”

Vrijdag speelt Engeland zijn laatste match in de Nations League tegen Kroatië, in een duel tussen de nummers vier en twee van het WK. Beide wedstrijden worden in Wembley gespeeld.

Engeland begon de Nations League met een 1-2 nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde een 4 op 6 met uitwedstrijden in Kroatië (0-0) en Spanje (2-3).