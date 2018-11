Jonge vrouw in Lommel om het leven gekomen na botsing tegen pikdorser

Lommel - Bij een zwaar verkeersongeval in Lommel is dinsdagavond rond 22.30 uur een vrouw uit Balen om het leven gekomen. Verder vielen er twee gewonden. De vrouw zat als passagier in een bestelwagen, die achterop een pikdorser botste. De zware klap gebeurde op de N71, dichtbij de grens van Lommel met het grondgebied van Balen.

De brandweer moest de vrouw uit het wrak bevrijden. Ze verkeerde in zeer kritieke toestand en bezweek korte tijd later aan de opgelopen letsels. De bestuurder van de bestelwagen en de persoon in de pikdorser raakten ook gewond. Door de klap schoof de pikdorser van de rijbaan.

parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar Lommel om een onderzoek te voeren naar de omstandigheden van het verkeersongeval. Omwille van de aanrijding en het daaropvolgende onderzoek was de N71 enkele uren afgesloten voor alle verkeer.