Geen grote verrassing: Zlatan Ibrahimovic scoorde het doelpunt van het jaar in de MLS

Zlatan Ibrahimovic is in de Major League Soccer opnieuw in de prijzen gevallen. De 37-jarige Zweed van Los Angeles Galaxy scoorde het doelpunt van het jaar.

Het winnende doelpunt dateert al van eind maart, en was de eerste treffer voor Ibrahimovic in zijn nieuwe kleuren. De excentrieke aanvaller nam een botsende bal vanop meer dan 30 meter in een keer op de slof en verschalkte zo de doelman, die enkele meters voor zijn goal stond. Galaxy won de wedstrijd uiteindelijk met 4-3 tegen Los Angeles, ‘Ibra’ scoorde de twee laatste goals.

Ibrahimovic sleepte dinsdag al de prijs van ‘rookie’ van het jaar in de MLS in de wacht. De Zweed, ex-speler van Ajax, Juventus, Inter Milaan, Barcelona, AC Milaan en PSG, ruilde in maart Manchester United voor LA Galaxy. Hij slaagde er niet in Galaxy naar de play-offs te leiden, maar blonk met 22 doelpunten en 10 assist in 27 wedstrijden zelf wel uit.