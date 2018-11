Vrachtwagen Megafoodstunter stuit op controle in Desselgem nadat burgemeester bezorgdheid uit

Waregem - In de Pitantiestraat in Desselgem voerde de politie deze morgen controle uit op een vrachtwagen van Megafoodstunter. Het Nederlandse bedrijf levert voedselpakketten van 150 kilo in ruil voor 150 euro. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) uitte vorige week zijn bezorgdheid over de versheid van de producten en de valse concurrentie voor lokale handelaars.

Bij de levering vanochtend waren agenten van de lokale politie en medewerkers van het FAVV ter plaatse. Ze controleerden alle producten. Zo kwam er een opmerking over de inname van het openbare domein en het al dan niet correct parkeren en over de etikettering van de producten. “Wij kopen onze producten in heel Europa dus niet overal staat de juiste info in het Nederlands op”, zegt chauffeur André Hof. Het bedrijf is voorlopig niet van plan haar Vlaamse acties te staken. “We willen mensen helpen die het moeilijk hebben door hen goedkoop eten aan te bieden.” Afwachten of het effectief tot een boete komt.