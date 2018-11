Voorzitter Moeskroen reageert fel op inval: “Vanuit Vlaamse hoek wordt voortdurend op dezelfde nagel geklopt”

Patrick Declerck, de voorzitter van voetbalclub Moeskroen, heeft fel gereageerd op de inval die het federaal parket woensdagochtend deed bij zijn voetbalclub. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er vanuit Vlaamse hoek voortdurend op dezelfde nagel geklopt wordt”, zei hij. Declerck prikte ook naar KV Mechelen, dat de bal aan het rollen bracht.

Woensdagochtend viel het gerecht binnen in de kantoren van voetbalclub Moeskroen, bij clubverantwoordelijken thuis, bij de Belgische voetbalbond en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. De verdenkingen zijn niet min: valsheid in geschrifte, oplichting en witwaspraktijken, die Moeskroen toelieten om onwettig in de hoogste klasse van ons voetbal te blijven.

Moeskroen-voorzitter Patrick Declerck zei in een eerste reactie “verrast” te zijn door de inval van het gerecht. Maar zorgen maakte hij zich naar eigen zeggen niet. “Ik voel me op mijn gemak”, zei hij. “Het klopt dat sommige mensen zijn meegenomen voor ondervraging, maar dat wil niets zeggen. Niemand hier is van zijn vrijheid beroofd. De club verleent zijn volle medewerking aan het onderzoek.”

Uithaal naar KV Mechelen

De afgelopen drie jaar dienden maar liefst zeven clubs klacht in tegen Moeskroen, en werd de club meermaals gelinkt aan matchfixing. Declerck, die sinds 2016 voorzitter is, verdedigt zich ook nu weer met hand en tand tegen de beschuldigingen. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er vanuit Vlaamse hoek voortdurend op dezelfde nagel geklopt wordt. Ik verwijs naar andere clubs die ons beschuldigd hebben. Bij hen zijn er mensen al van hun vrijheid ontnomen, bij ons niet.”

Een duidelijke uithaal naar KV Mechelen, dat eind vorig seizoen de bal aan het rollen bracht door als eerste voetbalclub buiten de sporttribunalen om te handelen en het parket erbij te betrekken. Ironisch genoeg zitten net bestuursleden van KV Mechelen nu zelf vast omwille van hun betrokkenheid in het schandaal rond spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, een zaak die losstaat van de inval bij Moeskroen.

