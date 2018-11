Kat Kerkhofs vertelt het heerlijke verhaal van haar eerste kus met Dries Mertens: “Wij waren pubers hé!”

Waarover praten beste vriendinnen nu écht? Dat kom je te weten in een gloednieuwe reeks afleveringen van GIRLS TALK bij Studio Brussel. Deze week was het onderwerp: “Een goede kus is het perfecte voorspel”. En daarin vertelde Kat Kerkhofs het verhaal van haar eerste kus met Dries Mertens.

Kat en Dries zijn al jaren een van de bekendste BV-koppels van Vlaanderen. Terwijl de Rode Duivel alweer sterk speelt voor Napoli, heeft Kerkhofs tegenwoordig een eigen tv-programma ‘Tipsy’ en danst ze de pannen van het dak tijdens ‘Dancing with the Stars’.

Daarnaast verschijnt ze met haar zus Lyn dus in GIRLS TALK en daarin ging het over kussen. “Mijn eerste kus met Dries was toen ik zestien was”, vertelt Kat aan haar zus (video vanaf 3:45). “Toen begon Dries na vijf minuten mijn hand zo wat omlaag te duwen naar zijn ******. Echt zo duwen. Wij waren pubers hé!” Zus Lyn kon het amper geloven: “Na vijf minuten al?!”