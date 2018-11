Wereldnieuws: jarige Marouane Fellaini kiest voor radicaal nieuwe look en neemt afscheid van iconische krullen

Binnenkort wordt Marouane Fellaini 31 jaar en dat is blijkbaar voor hem het ideale moment voor een radicaal nieuwe look. De middenvelder van Manchester United postte een foto op zijn Instagram waarop zijn iconische krullen zijn verdwenen.

“Een nieuw jaar, een nieuwe look #birthdaytomorrow”, tweette hij. Opvallend: Fellaini is pas volgende week op 22 november jarig...

Het kappersbezoek van Fellaini is zowaar wereldnieuws, zeker in Engeland. Bij Match Of The Day spreken ze zelfs van een Armageddon of het einde van de wereld...

This might just signal the coming of Armageddon... pic.twitter.com/9WJvN7ERjj — Match of the Day (@BBCMOTD) 14 november 2018

Een Fellaini zonder iconische krullen is dan ook al geleden van zijn periode bij Standard toen hij daar in 2006 als 19-jarige doorbrak.

Foto: BELGA

Fellaini keerde nog maar pas terug uit blessure en paste daarom voor de Rode Duivels, hoewel hij zondag wel de 90 minuten volmaakte in de Manchester-derby. Daardoor had hij tijd voor een ingrijpend kappersbezoek.

