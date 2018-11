Westerlo, OHL en Lommel willen zich burgerlijke partij stellen als slachtoffers Moeskroen

Drie clubs die de voorbije jaren degradeerden uit 1A of 1B, de twee profdivisies van ons voetbal, zijn van plan zich burgerlijke partij te stellen in de zaak-Moeskroen. Westerlo is dit zeker van plan, OHL wacht op groen licht van zijn Thaise eigenaars en ook Lommel overweegt juridische actie. “Voor ons komt dit onderzoek te laat, maar misschien kunnen we rekenen op financiële compensaties”, klinkt het bij de benadeelde clubs.

KV Mechelen was de eerste club die zich burgerlijke partij stelde in het huidige onderzoek naar de frauduleus bekomen licentie van Moeskroen. De club degradeerde dit jaar uit 1A en vocht de licentie van Moeskroen aan bij de voetbalbond en het Belgische Arbitragehof voor de Sport (het BAS). Het stapte ook naar het gerecht omdat het over aanwijzingen beschikte dat Moeskroen met valse documenten zijn licentie had veilig gesteld.

Morgen gezamenlijk standpunt

Nu het gerecht is binnengevallen bij Moeskroen, de bond en het BAS, overwegen ook andere clubs die in het verleden de licentie van Moeskroen aanvochten zich burgerlijke partij te stellen.

“Wij bij Westerlo zijn dit sowieso van plan”, liet voorzitter Herman Wijnants weten. “We komen morgen met de clubs van 1B samen om een gezamenlijk standpunt over Moeskroen in te nemen.” Westerlo degradeerde in 2017 uit 1A. Het verzette zich tegen de licentie van Moeskroen samen met Lommel dat in hetzelfde jaar uit 1B naar de eerste amateurreeks zakte.

“Als blijkt dat Moeskroen zijn licentie onrechtmatig kreeg, gaan wij ons beraden of het dossier kan worden hergeopend en wat nog recupereerbaar is”, zegt Greet Van Brabant, bestuurder van Lommel.

“Blij dat gerecht orde op zaken stelt, ook al is het voor ons misschien te laat”

Oud-Heverlee Leuven, degradeerde in 2016 en vocht de licentie aan met de steun van STVV en Westerlo. “Onze raad van bestuur moet het licht op groen zetten maar ik ga zeker adviseren dat we ons burgerlijke partij stellen”, zegt bestuurder Chris Vandebroeck. “Het was al jaren duidelijk dat de makelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani Moeskroen controleerden. We zijn blij dat het gerecht orde op zaken zet ook al komt het voor ons misschien te laat.”

Cercle Brugge tot slot vocht de licentie van Moeskroen aan in 2015. “Onze zaak is anders omdat de reglementering van de FIFA over de makelaars toen nog niet bestond”, zegt voorzitter Frans Schotte. “Wij vochten de licentie aan omdat Moeskroen een zeer onrealistische budgettering had voorgelegd. De personeelskosten waren veel te laag, de sponsorinkomsten en de toeschouwersaantallen veel te hoog. Als nu zou blijken dat het de licentie haalde met zwart geld, is dat onrechtmatig maar het is te vroeg om erop vooruit te lopen.”

