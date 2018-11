Onvrede bij Bpost: verschillende wilde stakersposten en blokkades in Wallonië

Brussel - Bij bpost werden woensdagochtend verschillende distributiecentra in het zuiden van het land geblokkeerd, zo meldt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Volgens de christelijke vakbond CSC-Transcom gaat het om spontane acties. Er was geen marsorder voor acties, aldus Alain Faveaux.

Volgens de bonden zijn er stakersposten of gesloten kantoren in Charleroi, Bergen, Zinnik, Mont-Saint-Guibert, Boussu, Dour, Doornik, Andenne, Jumet, Awans, Borgworm, Villers-le-Bouillet, en deels in Wezet. Ook Anderlecht, in het Brusselse, is getroffen.

Maandag kwam na de meerdaagse staking tegen de werklast en een personeelstekort een voorakkoord uit de bus. Maar ACV verwierp dinsdag het voorakkoord dat bonden en directie overeengekomen waren. De socialistische ACOD zei het ontwerpakkoord niet te verdedigen.

Volgens Michel Laurent van CGSP (ACOD) kwamen er woensdag spontaan stakingsposten en blokkades “om de onvrede met de voorstellen op de onderhandelingstafel, die onvoldoende zijn, te tonen”.