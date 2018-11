Nog geen definitief afscheid van Stan Lee: geestelijke vader van Spider-Man nog zeker in 2 films te zien

Het was een traditie in alle superheldenfilms van Marvel: cameos van de geestelijke vader Stan Lee. Na het nieuws over zijn overlijden, waren fans dan ook bang dat daar abrupt een einde aan zou komen. Maar de franchise heeft nu bevestigd dat er nog zeker twee cameos aan zitten te komen.

Na het overlijden van striptekenaar en schrijver Stan Lee (95) maandag, waren fans al volop aan het treuren om het einde van een tijdperk. Maar echt afscheid hoeven zij nog niet meteen te nemen.

De geestelijke vader van onder meer Spider-Man zal immers nog zijn opwachting maken in ‘Captain Marvel’ en ‘Avengers 4’, films die volgend jaar te zien zullen zijn in de bioscoop.

“Stan had al enkele scènes ingeblikt voor zijn overlijden”, zegt Marvel-regisseur Joe Russo. “Die zullen we uiteraard nog verwerken in de bijhorende films, voor we voorgoed afscheid van hem moeten nemen.”

Vermoedelijk zal ‘Avengers 4’ de allerlaatste film zijn waarin Stan Lee een cameo heeft.