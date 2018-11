Gewapende mannen plegen gewelddadige overval op juwelierskoppel

Waregem - In Waregem heeft dinsdagavond een gewelddadige overval op een juwelier plaatsgevonden. Vier gewapende en gemaskerde mannen drongen de woning van de juwelier binnen en bedreigden hem en zijn vrouw. Later namen ze de man mee naar zijn zaak, waar ze met juwelen aan de haal gingen.

Het viertal drong dinsdag rond 19.00 uur de woning aan de Waregemse Franklin Rooseveltlaan binnen via de tuin. De overvallers sloegen de juwelier (54 jaar) en zijn vrouw (55 jaar). Vervolgens bonden ze de vrouw onder bedreiging van een wapen vast met snelbinders en dreigden ermee haar man te vermoorden als ze iets zou proberen. Dat meldt het parket.

De overvallers bleken ook het adres van de zoon van het koppel te kennen, en lieten verstaan “hem ook wel te vinden”. Daarna lieten ze de vrouw geboeid achter en namen ze de juwelier mee in de wagen van zijn echtgenote naar juwelier Hasevoets in de Stormestraat in Waregem. De man moest het alarm deactiveren en de juwelen aan de overvallers geven. Vervolgens kreeg hij handboeien om en werd de juwelier opgesloten in het toilet.

Zijn echtgenote wist zich uiteindelijk te bevrijden en verwittigde de politie. De gewapende mannen spraken gebrekkig Nederlands en waren duidelijk Franstalig. Zij zijn kunnen ontkomen. De juwelier en zijn vrouw zijn gewond en bijzonder onder de indruk, ze konden nog niet verhoord worden. De precieze omvang van de buit is dus nog niet gekend.