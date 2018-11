Het (nog) onbekende toptalent: zelfs Guardiola in de rij voor “maestro” die als twee druppels lijkt op Andrea Pirlo

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Sandro Tonali, de 18-jarige spelverdeler van Brescia.

Vorige week maakte de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini zijn selectie bekend voor de wedstrijden tegen Portugal (Nations League) en de Verenigde Staten (oefeninterland in Genk). De meest opvallende naam was die van Sandro Tonali. Die kan zaterdag zijn internationaal debuut maken op amper 18-jarige leeftijd na een geweldige seizoensstart bij tweedeklasser Brescia.

“Ik wil nogmaals benadrukken dat hij ongelooflijk getalenteerd is”, aldus Mancini. “En hij heeft nog enorm veel ruimte om te groeien. Ik zal hem de komende dagen ongetwijfeld nog beter leren kennen. We vechten nu voor de eerste plek en winnen moet altijd ons objectief zijn. Iedereen staat op mijn lijst als potentiële basisspeler, laat dat duidelijk zijn. We hebben nog tijd om een groep te bouwen.”

Foto: EPA-EFE

Tonali kan dus wel eens op het gras verschijnen voor de Azzurri. De amper 18-jarige middenvelder zit dit seizoen aan één goal en vier assists voor Brescia, dat momenteel zesde staat in de Serie B. Tonali verdeelt het spelletje alsof hij al jaren prof is en werd daardoor al snel vergeleken met Andrea Pirlo. Maar het zijn niet enkel zijn talenten die dergelijke vergelijking opwerpen. Pirlo werd ook bij Brescia opgemerkt als spelverdeler en Tonali lijkt bovendien als twee druppels water op de Italiaanse legende.

“Zoals Radja”

Een hele reeks Europese topclubs zouden zich al gemeld hebben voor Tonali. Van Juventus, Inter en Milan tot Chelsea en Manchester City. La Gazzetta dello Sport meldde zelfs dat Pep Guardiola de ‘nieuwe Pirlo’ deze week aan het werk zal zien in Milaan. Bij Chelsea is de link met Maurizio Sarri dan weer duidelijk, terwijl Juventus altijd op zoek is naar Italiaans talent en Pirlo nog in dienst had.

Brescia-voorzitter Massimo Cellino liet al weten op welke voorwaarde hij zijn diamant zal verkopen. “Ik hoop dat hij zo lang mogelijk bij ons blijft, maar het belangrijkste is dat een club liefde toont voor Sandro en ons. Met liefde bedoel ik in hun aanpak, de juiste timing en zorgen voor zo weinig mogelijk afleiding van zijn prestaties bij Brescia. Zoals bij Radja Nainggolan draait niet alles om geld. Juventus bood toen meer geld aan Cagliari dan AS Roma, maar Roma toonde dat het Radja meer wilde.”

Het opmerkelijke is wel dat Tonali zichzelf niet vergelijkt met Pirlo maar met diens voormalig Milan-ploegmaat Gennaro Gattuso. “In verband met de vergelijkingen met Pirlo, hij is een inspiratie maar ik heb mezelf nooit met hem vergeleken”, aldus het 18-jarige toptalent. “Misschien dat mijn haar inderdaad vergelijkbaar is. Maar mijn rolmodel is Gattuso, vooral voor zijn mentaliteit.”