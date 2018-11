Tot eind december zeker geen stroomtekort

Brussel - Het verkopen van onze nucleaire centrales aan het buitenland was misschien niet de beste beslissing. Dat heeft minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) woensdag gezegd. Maar tegelijk verzekert ze dat er zeker tot eind december stroom genoeg is. Of dat in januari en februari ook nog het geval zal zijn, is minder zeker.

De minister haalt zwaar uit naar Frankrijk. Er is jarenlang te weinig geïnvesteerd in de Belgische centrales door het Franse moederhuis Engie, aldus de minister. Beschouwt Engie België misschien als “quantité négligable”, vraagt ze zich af.

De minister maakte woensdag een stand van zaken op nu uitbater Engie Electrabel dinsdag bekendmaakte dat Doel 1 nog tot eind januari onbeschikbaar zal zijn, en dus niet zal opstarten in december zoals gepland. De bevoorradingszekerheid blijft evenwel gegarandeerd tot eind december, verzekert de minister.

Of ook in januari en februari nergens het licht uitgaat, is minder duidelijk. Dat hangt af van het feit wanneer de andere centrales opnieuw stroom zouden leveren. Zo zou Tihange 3 mogelijk sneller aan het net worden gekoppeld, in januari in plaats van maart. Maar die beslissing hangt af van de de nucleaire waahond FANC.

LEES OOK. Risico op stroomtekort fors verminderd: Tihange 1 vervroegd klaar voor de dienst

Ook over Doel 2 is er onzekerheid. Normaal zou die centrale in december worden heropgestart, maar de komende weken zullen bijkomende controles worden uitgevoerd gezien de problemen met Doel 1. Eind november zou daar meer duidelijkheid moeten over zijn. De minister zegt alvast er alles aan te zullen doen om de bevoorradingszekerheid te garanderen.

De minister wijst met een beschuldigende vinger naar het Franse Engie, moederbedrijf van Engie Electrabel. “De problemen van vandaag vinden hun oorsprong in het feit dat al jaren structureel te weinig wordt geïnvesteerd”, zegt Marghem. “Ons land draagt de negatieve gevolgen van het feit dat het beslissingscentrum niet in België ligt”, aldus Marghem nog. “Ik ben beleefd , maar ik begin toch stilletjesaan kwaad te worden”, aldus de minister over de Fransen. “Mijn schaal van Richter zit toch al op drie.”

Een nieuw wettelijk kader voor de nucleaire provisies moet er volgens de minister alvast voor zorgen dat Engie voldoende middelen beschikbaar stelt voor het beheer van het radioactief afval.

Misschien was het toch niet de beste beslissing om de kerncentrales te verkopen aan het buitenland, gaf Marghem toe. “Het is natuurlijk altijd makkelijk praten achteraf.”

In een reactie zegt Engie Electrabel jaarlijks meer dan 200 miljoen euro te investeren in de centrales. Specifiek voor de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 werd nog eens 700 miljoen euro geïnvesteerd. Voor Tihange is dat 600 miljoen euro. “We investeren voortdurend om de veiligheid te kunnen garanderen en de centrales uit te baten”, aldus Engie Electrabel.