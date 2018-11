Uitwerpselen op het bord, overal urine en overgeefsel: vandalen houden lelijk huis in klasje van basisschool

Uitwerpselen op het bord gesmeerd, urine en overgeefsel op de werken van kinderen… Een basisschool in Antheit, deelgemeente van Wanze in de provincie Luik, is in de nacht van maandag op dinsdag het slachtoffer geworden van verregaand vandalisme. “Vooral dat jonge kinderen geviseerd werden, maakt dit zo erg”, aldus de directeur.

Dominique Versin, de directeur van de ‘Ecole Saint-Martin’, is geschokt. “Bedroefd, kwaad, teleurgesteld…”, schreef hij dinsdag op Facebook. “Wie mij een beetje kent, weet dat ik een optimist ben, maar hier ben ik kapot van. En dat allemaal door een bende hooligans, varkens, die het werk van een dynamisch onderwijsteam en de waardigheid van onze kinderen hebben geviseerd. Een hele klas werd die nacht overhoop gehaald. Uitwerpselen op de muren, op het bord, onuitwisbare stift op de muren, overgeefsel op de mappen… Wie zoiets doet, heeft geen gevoel van respect, geen moed. Het zijn lafaards. Om met je eigen uitwerpselen te spelen, moet je heel weinig geëvolueerd zijn. Een dier.”

De directeur meldt ook nog dat de school stappen zal ondernemen om een herhaling te voorkomen en om de verantwoordelijken te straffen. “Laat deze mensen, als we ze nog mensen kunnen noemen, weten dat we er alles aan zullen doen om ze te vinden. Bende lafaards. Wij geven niet op.”

De klas die geviseerd werd, was die van juf Isabelle. Het eerste leerjaar. Waarom de vandalen het net op dat lokaal gemunt hadden, is niet bekend. Voorlopig is er van de daders geen spoor.