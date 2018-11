9,5 miljoen euro per jaar? Kylian Mbappé verrassend eerlijk over exuberante bedragen: “Dat is onfatsoenlijk”

Kylian Mbappé is nog altijd een tiener (pas op 20 december wordt hij 20) maar zou bij PSG nu al 9,5 miljoen euro per jaar ofwel zo’n 184.000 euro per week verdienen. Paris Saint-Germain betaalde 180 miljoen euro voor het Franse wonderkind, wiens huidige marktwaarde geschat wordt op zo’n 245 miljoen. Al die bedragen lekten onlangs uit via Football Leaks maar gevraagd naar een reactie antwoordde Mbappé verrassend eerlijk.

“Dat is echt onfatsoenlijk voor mij, iemand die uit een redelijk bescheiden gezin komt”, aldus Mbappé bij RTS Sport. “Het is waar dat die bedragen onfatsoenlijk zijn, maar de markt werkt nu eenmaal zo. De wereld van het voetbal werkt zo. Ik ga in mijn eentje geen revolutie opstarten in het voetbal, ik ben onderdeel van een systeem dat ik respecteer. Maar je moet wel met beide voeten op de grond blijven.”

De Fransman verdiende ook 439.000 euro voor zijn deelname aan het Wereldkampioenschap deze zomer maar schonk dat bedrag aan het goede doel en gaf het aan Premiers de Cordee, die werken met gehandicapte en gehospitaliseerde kinderen.

Privévluchten en duizelingwekkende looneisen

Wat in het interview niét aan bod komt, zijn onder meer de privévluchten en duizelingwekkende looneisen die in de bizarre onderhandelingen over de transfer van Mbappé naar boven kwamen. Zijn statuut van golden boy probeerde de entourage van Mbappé vol uit te buiten in de onderhandelingen met PSG destijds, zo onthulde Der Spiegel aan de hand van documenten van Football Leaks.

