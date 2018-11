Kudde koeien loopt over tientallen gelovige mannen tijdens bizar ritueel

Tijdens een opmerkelijk ritueel in Ujjain in de Indische staat Madhya Pradesh bieden verschillende mannen zich vrijwillig aan om een kudde koeien over hen te laten lopen. Het eeuwenoude ritueel gevolgd door Hindoes vindt plaats op Govardhan Puja dag. Men gelooft dat dit ritueel welvaart zal brengen aan de deelnemers, hun familie en hun omgeving.

Vooraf worden de koeien versierd met bloemenslingers en henna. Omdat koeien in India heilige dieren zijn geloven de mannen dat het geluk zal brengen. Ondanks dat het een zeer gevaarlijk ritueel is reizen honderden mannen naar de stad om er op de grond te gaan liggen als de koeien losgelaten worden. De kudde stormt over de mannen door de smalle straatjes. Terwijl veel weten dat het ritueel dodelijk kan zijn, volgen ze met plezier de oude traditie, gelovend dat de heilige koeien hun zorgen kunnen wegvegen en ze gezegend worden met geluk en welvaart.