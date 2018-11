Spelersmakelaar die achter Moeskroen zou zitten: “Ik ben al drie jaar niet meer in Moeskroen geweest”

Terwijl het Belgische gerecht is binnengevallen bij Moeskroen en bij verschillende bestuurders van de club, zat Pini Zahavi, de supermakelaar die als spil van het onderzoek wordt aanzien, op een terrasje in Barcelona. Hij viel uit de lucht toen we hem contacteerden in verband met de huiszoekingen.

Woensdagochtend deed het parket zeven huiszoekingen in Moeskroen (4), Celles (1) en Laken (2). Die vonden plaats in de kantoren van voetbalclub Moeskroen en bij clubverantwoordelijken thuis, maar ook bij de Belgische Voetbalbond en bij het BAS (het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, red.). Bedoeling is uit te zoeken of spelersmakelaar Pini Zahavi de man was die schuilging achter voetbalclub Moeskroen, een praktijk die volgens de regels van de Belgische voetbalbond verboden is.

Zahavi beweerde echter dat hij nog niets gehoord had vanuit België. “Ik weet van niets, u bent de eerste die mij iets verteld over een politieonderzoek”, zei de Israëliër. Op onze vraag of hij kon bevestigen dat hij geen band meer heeft met Moeskroen antwoordde hij ontwijkend. “Ik bevestig helemaal niets. Als u iets over Moeskroen wil weten moet u met de mensen van Moeskroen spreken. Ik ben al drie jaar niet meer in Moeskroen geweest.”

Zahavi is niet onder de indruk van het huidige onderzoek. “Laat de politie maar zoeken, laat de kranten maar schrijven zoals in de Football Leaks. Er komt meestal toch niets uit voort.”

