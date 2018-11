KAART. Help jij je stamcafé ‘Beste Café’ te blijven of moet er een ander winnen? Bekijk hier de winnaars van vorig jaar

Het Beste Café van Vlaanderen, daar gaan we met Het Nieuwsblad opnieuw naar op zoek. Het gezelligste, meest sfeervolle café, dat met de beste pintjes uit de wijde omtrek of net met originele zelfgemaakte limonades, alles kan. Zo lang jij maar je stem uitbrengt, want een café zonder stemmen, zal het in elk geval zonder ons bier moeten stellen.

Een cheque van 1.000 euro, een gratis vat en opleidingscheques van Horeca Vlaanderen. Dat valt er te winnen als jouw café genoeg stemmen haalt om ‘Het Beste Café van Vlaanderen’ te worden. Dat, en natuurlijk de eer om een jaar lang die titel te mogen voeren.

Vorig jaar stemden meer dan 100.000 Vlamingen op hun favoriete café. In elke gemeente werd er zo eentje uitgekozen tot het beste van de gemeente. De cafés die binnen hun provincie met de meeste stemmen gingen lopen, kregen uiteindelijk onze jury op bezoek die besliste welk café zich een jaar lang het beste van Vlaanderen mocht noemen.

Breng hier je stem uit voor je favoriete café!

Toen ging die titel naar Café 56 in Kortrijk, een café voor jongeren, maar ook hun ouders. “We zijn overdag ook open en serveren dan koffie of een beter biertje op ons terras. Zeer vaak komen er dan ouders langs, ze willen weleens zien waar hun kroost ’s nachts uithangt. De kunst is om die mensen ook te soigneren, dan zijn ze op hun gemak wanneer zoon of dochter hier uitgaat.”