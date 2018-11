Franse regeringswoordvoerder haalt uit naar Trump na aanval op Macron: “Wat fatsoen zou gepast zijn”

“Gisteren was de 13e november. We hebben de moord op 130 landgenoten van drie jaar geleden in Parijs en Saint-Denis herdacht”, zei Griveaux woensdag tijdens een persconferentie in Parijs. “Dus zal ik in het Engels antwoorden: ‘Common decency’ (een gevoel voor fatsoen) zou wel gepast zijn geweest”.

Trump haalde dinsdag uit naar Macron vanwege diens plannen voor een Europees leger. “Macron oppert het idee van een eigen leger om Europa te beschermen tegen de VS, China en Rusland. Maar het was Duitsland dat de Eerste en Tweede Wereldoorlog begon. Hoe heeft dat voor Frankrijk uitgepakt? Ze waren Duits aan het leren in Parijs voordat de Amerikaanse troepen arriveerden. Betaal voor de NAVO of niet!”

