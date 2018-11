Union vraagt in aangetekende brief aan KBVB duidelijkheid over situatie in Proximus League

Brussel - Voetbalclub Union Sint-Gillis heeft een aangetekende brief verstuurd naar Peter Bossaert, de CEO van de Belgische voetbalbond, en bondsprocureur Marc Rubens. De Brusselaars vragen meer duidelijkheid over het verloop van de competitie.

Union greep vorige week net naast de titel in de eerste periode. De club moest die aan KV Mechelen laten. Door het grootschalige fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal, met het matchfixingluik rond KV Mechelen, heerst er echter veel rechtsonzekerheid over het competitieverloop in 1B. Daarover wordt donderdagnamiddag vergaderd, maar Union ging op eigen initiatief al verhaal halen bij de KBVB.

“We wilden weten of de bondsprocureur een interne procedure heeft gestart en hoever het daarmee staat”, aldus Jean-Marie Philips. “We maakten melding van de financiële en sportieve gevolgen voor Union als de bondsprocureur een laattijdige beslissing zou nemen. We hebben de brief niet gestuurd om aan te vallen of een klacht neer te leggen, maar wel om duidelijkheid te vragen.”

Donderdag komen de 1B-clubs samen, onder meer om het over dit thema te hebben. “We gaan kijken of we apart actie ondernemen of de krachten kunnen bundelen. Beerschot Wilrijk stelde zich al burgerlijke partij, we gaan kijken of we dat allemaal niet moeten doen.”

Door het onderzoek naar matchfixing is de onzekerheid in 1B groot. Als de voetbalbond vindt dat de poging tot omkoping bewezen is, zakt KV Mechelen sowieso naar de eerste amateurklasse. In dat geval promoveert de tweedeperiodekampioen of de tweede in het algemene klassement. Als dit alles na 15 juni beslist wordt, heerst er echter enorme rechtsonzekerheid. De eindklassementen zijn immers niet omkeerbaar.

Woensdag liet de KBVB weten dat het Bondsparket het disciplinair onderzoek naar mogelijke feiten van wedstrijdvervalsing heeft geopend. (belga)