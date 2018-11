De transfermarkt opent pas binnen zes weken, maar het gonst van geruchten: Dembélé (x2), Neymar, De Gea, Trossard...

Het is nog wachten tot januari alvorens de Europese voetbalclubs weer winterkoopjes kunnen doen. Het is dus nog zes weken nagelbijten tot de opening van de transfermarkt, maar dat wil niet zeggen dat er geen geruchten zijn. Integendeel...

Madrileense dromen

Santiago Solari werd deze week officieel aangesteld als trainer van Real Madrid. De Koninklijke kan dus beginnen bouwen aan een betere toekomst want tot nu toe was het ondermaats. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat Real in januari een of meerdere transfers zal doen.

Deze spelers werden de voorbije weken gelinkt aan de Spaanse topclub:

- Neymar: Volgens Barcelona-legende Andres Iniesta is een terugkeer naar Camp Nou “moeilijk”, maar een verhuis naar Real zou Barça niet schaden. De Koninklijke zou volgens AS wachten op het moment dat PSG spelers moet verkopen voor de Financial Fair Play. Real mikt ook op Kylian Mbappé maar zou Neymar boven de Fransman verkiezen.

- Eden Hazard: Wie anders? De Rode Duivel wordt al maanden in verband gebracht met de Spaanse topclub. “Real zit in een overgangsfase”, zei broer Thorgan op de persconferentie van de Rode Duivels. “Eden denkt nu niet aan een transfer. We zullen zien op het einde van het seizoen, maar hij wil geen problemen met Chelsea als hij zou vertrekken.”

- Zlatan Ibrahimovic: Real Madrid scoort niet bijzonder vlot dit seizoen in afwezigheid van Cristiano Ronaldo. Onder andere volgens AS zou de club dan ook op een spits mikken en een naam die valt, is die van Zlatan Ibrahimovic. Die werd ook al gelinkt aan een uitleenbeurt aan Milan en Marseille. Sky Italia meldt wel dat de Zweed dichter en dichter bij een tweede periode bij Milan zou staan.

- Alexis Sanchez: Bij Manchester United loopt het niet zo vlot als bij Arsenal en dus wordt de Chileen gelinkt aan een vertrek. De bekende Spaanse tv-show El Chiringuito beweert dat de manager van Alexis hem aangeboden heeft bij Real.

- Exequiel Palacios: In Madrid zijn ze altijd op zoek naar toptalenten, zeker Zuid-Amerikaanse. Denk maar aan de transfer van Vinicius Junior. Volgens TeleMadrid heeft Real een akkoord met River Plate voor de komst van de 20-jarige Argentijnse middenvelder Exequiel Palacios. Voor het talent zou Real 20 miljoen euro betalen. Ook Espanyol-speler Mario Hermoso wordt gelinkt aan Real maar die zou dichter bij Arsenal staan.

- Juan Quintero: De Colombiaanse middenvelder speelde een sterk WK en werd afgelopen zomer al gelinkt aan Real. De 25-jarige middenvelder speelt momenteel op huurbasis bij River Plate maar staat onder contract bij FC Porto.

Ondertussen zitten ze met de handen in het haar bij Atlético Madrid. Topkeeper Jan Oblak zou volgens Marca behoorlijk slechtgezind zijn dat hij nog steeds geen contractverlenging gekregen heeft in de Spaanse hoofdstad. De Sloveen van 25 zou daarom aansturen op een vertrek bij de club van Diego Simeone, die Oblak onlangs nog uitriep tot een van de beste doelmannen ter wereld.

Foto: AP

Turijnse plannen

Over naar de nieuwe club van Ronaldo: Juventus. De Oude Dame zou volgens Tuttosport opnieuw wat meer Italianen in de rangen willen hebben. Daarvoor mikken ze in Turijn op drie talentrijke spelers uit eigen land: Federico Chiesa (21, Fiorentina), Nicolo Barella (21, Cagliari) en Sandro Tonali (18, Brescia). Het trio speelt deze week twee wedstrijden met het nationale elftal, een goede kans dus voor Juve om ze (nog eens) te scouten. Al zou Chiesa alleen al 60 miljoen euro moeten kosten.

LEES OOK. Het (nog) onbekende toptalent: zelfs Guardiola in de rij voor “maestro” die als twee druppels lijkt op Andrea Pirlo

Maar Juventus zou ook denken aan versterkingen op andere posities. Volgens Calciomercato is Keylor Navas een optie in doel nu die zijn plek bij Real verloren heeft aan Thibaut Courtois. Corriere Torino meldt dan weer dat de Oude Dame wel wat ziet in Mousa Dembélé, waarvan ze geloven dat hij voor een “bescheiden som” kan weggehaald worden bij Tottenham aangezien zijn contact afloopt. Calciomercato ziet James Rodriguez bij de Oude Dame. Tuttosport houdt het dan weer bij een strijd tussen Juve en Bayern voor Roma-verdediger Kostas Manolas, die 35 miljoen euro kost. Le10Sport meldt dan weer dat Arturo Vidal mogelijk voor een terugkeer naar Turijn staat omdat die te weinig speelt bij Barcelona.

We blijven bij de club van Lionel Messi. The Sun meldt dat Liverpool een bod van 98 miljoen euro zou willen doen voor Ousmane Dembélé. De Franse aanvaller zou te veel vijanden gemaakt hebben in Catalonië na zijn gigantische transfer in de zomer van 2017. Bij Barcelona zouden ze zich vooral zorgen maken om zijn levensstijl. “Hij moet bij zichzelf te rade gaan”, reageerde clublegende Carles Puyol.

Foto: AFP

Mourinho wil… verdedigers

De fans van Manchester United willen meer aanvallend voetbal zien maar als we de geruchten mogen geloven, aast José Mourinho in januari vooral op extra verdedigers. Volgens The Daily Mail staat de Nederlander Nathan Aké hoog op zijn verlanglijstje. Maar voor de speler van Bournemouth moet de Portugees wel concurrentie dulden van Chelsea en Tottenham. De Britse krant stelt dat de Blues een terugkoopclausule van 45 miljoen euro hebben.

Nog op het lijstje van ‘The Special One’ staan Bayern-verdediger Jerôme Boateng, Sampdoria-speler Joachim Andersen en en Inter-talent Milan Skriniar. Die laatste onderhandelt momenteel over een verbeterd contract. “Hij is hier gelukkig en speelt goed, maar Milan beseft ook dat er moeilijkheden zijn in de Serie A”, aldus de manager van de Slovaak. Om een transfer te financieren zouden Marcos Rojo en Eric Bailly Old Trafford mogen verlaten.

The Telegraph meldt dan weer dat United-doelman David De Gea niet staat te springen om zijn contract te verlengen. Dat loopt eind 2019 af maar de Spanjaard zou niet bepaald gelukkig zijn met de moeilijkheden die de club momenteel heeft. Juan Mata, Ander Herrera en Ashley Young zouden dan weer wel dicht staan bij een nieuw contract.

Foto: Photo News

Prijskaartje Trossard

Arsenal heeft intussen zijn zinnen gezet op een centrale verdediger van Italiaanse makelij. In de laars van Europa doen geruchten de ronde dat de Gunners Gianluca Mancini verschillende keren hebben gescout. De 22-jarige Italiaan scoorde al vier keer in elf optredens voor Atalanta en zou ook op de radar staan van Borussia Dortmund en AS Roma.

Nog op het lijstje in Londen: Leandro Trossard. Goal en The Guardian beweren dat de Gunners samen met Tottenham en Southampton wel wat zien in een transfer voor de speler van Racing Genk. De 23-jarige Trossard scoorde dit seizoen al vijftien keer in achttien wedstrijden voor de Limburgers, maar zou wel meer dan 25 miljoen euro moeten kosten. “Ik ben niet bang dat Leandro vertrekt”, zei Philippe Clement in Le Grand Debrief op Proximus Sport. “Het zal moeilijk worden om hem te houden, maar normaal vertrekt er geen sterkhouder in januari. Tenzij er iemand met 100 miljoen euro afkomt, maar 25 miljoen euro is wat weinig voor Trossard.”

Arsenal heeft verder ook interesse in Junior Firpo, de 22-jarige linksback van Betis Sevilla. Diens afkoopclausule zou 50 miljoen euro bedragen en de Spanjaard zou ook interesse genieten van Manchester City. De club van Pep Guardiola zou verder ook de prestaties van Napoli-middenvelder Allan op de voet volgen. De Braziliaan kan ook rekenen op interesse van Chelsea.

Foto: Photo News

Ander transfernieuws:

- Samir Nasri gaat opnieuw aan de slag, namelijk bij West Ham. Hij tekende er een contract voor één seizoen na geslaagde medische testen, ook al zal het nog weken duren alvorens de Fransman fit is.

- Juventus volgt net als zowat alle Europese topclubs BVB-toptalent Jadon Sancho, die geen spijt heeft dat hij Manchester City verliet voor de Bundesliga.

- Tottenham heeft zijn oog laten vallen op Celta de Vigo-goalgetter Maxi Gomez. Ook Cagliari-middenvelder Nicolo Barella staat op de radar van de Spurs.

- Besiktas zou een verlengd verblijf van doelman Loris Karius absoluut zien zitten. “Hij is een uitstekende keeper. Als God het zou willen, dan zullen we hem vastleggen”, klinkt het. De Duitser wordt momenteel tot 2020 gehuurd van Liverpool.

- Borussia Dortmund heeft zijn zinnen gezet op Pedrinho. Het Braziliaanse talent van Corinthians zou 50 miljoen euro moeten kosten, waardoor het openingsbod van 25 miljoen werd afgewezen.

- Chelsea wil Nabil Fekir weghalen bij Olympique Lyon.