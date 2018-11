Vrijspraak gevraagd voor agenten die schoten op jongeren in wagen: “Een wonder dat er geen doden zijn gevallen”

Gent - Twee politiemannen die drie jaar geleden twaalf keer geschoten hebben op vijf jongeren die in een wagen zaten aan Einde Were in Gent, moeten volgens het openbaar ministerie vrijgesproken worden van slagen en verwondingen. Dat bleek woensdag voor de Gentse correctionele rechtbank. De advocaten van de jongeren willen echter een veroordeling voor een veel zwaardere kwalificatie van poging tot doodslag. “De agenten hebben de wagen doorzeefd en het mag een wonder heten dat er geen doden of zwaargewonden gevallen zijn”, zei advocaat Thomas Gillis.

Het schietincident gebeurde op 17 november 2015 rond 23 uur aan het kruispunt van de straten Einde Were en Nieuwewandeling in Gent. Volgens de agenten reed de wagen, waarvan de inzittenden verdachte handelingen stelden, aan hoge snelheid naar hen toe. Eén agent verklaarde dat hij uit de weg moest springen om zijn leven te redden. Twee andere politiemannen openden het vuur en er werd uiteindelijk twaalf keer gevuurd. De voorruit en het bestuurdersruit werden vernield en één kogel belandde in de hoofdsteun van de passagierszetel.

De vijf inzittenden werden opgepakt, maar in tegenstelling tot wat de politiemannen dachten, was geen van hen gewapend. De chauffeur en een passagier van de wagen werden verwezen naar de correctionele rechtbank voor gewapende weerspannigheid, maar ook de agenten moeten voor de rechter verschijnen voor opzettelijke slagen en verwondingen. Het parket had de buitenvervolgingstelling gevraagd, maar de raadkamer ging daar niet op in.