Bayern ziet James Rodriguez uitvallen met een knieblessure

Bayern München zal het een tijd zonder James Rodriguez moeten stellen. De Colombiaanse spelmaker heeft tijdens een training een knieblessure opgelopen.

In een bericht op de clubwebsite bevestigt Bayern woensdag dat Rodriguez een scheurtje in de ligamenten van de linkerknie heeft. “James moet zijn knie tien dagen laten rusten alvorens hij aan de behandeling en revalidatie kan beginnen”, luidt het.

De 27-jarige Rodriguez speelde dit seizoen al elf wedstrijden voor de Rekordmeister. Daarin scoorde hij drie keer en deelde twee assists uit.

In de Champions League doet Bayern het voorlopig uitstekend met 10 op 12 (in een groep met Ajax, Benfica en AEK) maar in de competitie is de Duitse grootmacht na elf matchen pas vijfde, op 7 punten van leider Borussia Dortmund. Afgelopen weekend bleef Rodriguez op de bank in de (met 3-2 verloren) topper tegen Witsel en co.