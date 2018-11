Scheidsrechter moet drie weken brommen na originele toss, Tessa Wullaert kon er wel mee lachen

Scheidsrechter David McNamara loopt vermoedelijk nooit meer zonder muntstuk om te tossen een voetbalveld op. Toen hij enkele weken geleden voor een wedstrijd in het Engelse vrouwenvoetbal merkte dat hij zijn muntstuk was vergeten, liet hij de aanvoerders “steen, schaar, papier” spelen. De Engelse voetbalbond kon er niet mee lachen en schorste hem voor drie weken.

Op 26 oktober moest McNamara het duel tussen Manchester City, de ploeg van Red Flame Tessa Wullaert, en Reading in goede banen leiden. Maar toen hij merkte dat het muntstuk om te tossen in de kleedkamer was achtergebleven, toverde de scheidsrechter een creatieve oplossing uit de mouw. Hij liet aanvoerders Steph Houghton (City) en Kirsty Pearce (Reading) een spelletje “steen, schaar, papier” spelen. De twee captains gingen, met uitgestreken gezicht, de uitdaging aan. De steen van Houghton ‘versloeg’ de schaar van Pearce.

Het opmerkelijke wedstrijdbegin werd geregistreerd door meerdere camera’s en woensdag boog de Engelse bond zich over het dossier. McNamara kreeg een schorsing van drie weken, tussen 26 november en 16 december, omdat hij “niet in het beste belang van het voetbal handelde”.

Tessa Wullaert. Foto: BELGA

Tessa Wullaert en haar ploegmaats vonden het incident vooral grappig, zo liet ze in een reactie aan Sporza weten. “Een toss is uiteindelijk ook geluk, dus waarom er geen spelletje van maken. Wij vonden dat grappig. Die drie weken schorsing vind ik jammer voor hem. Maar dat is typisch zo in Engeland. Alles is megastreng. De regels moeten strikt worden gevolgd. Voetbal staat hier nog een stap hoger op de ladder dan bij ons.”