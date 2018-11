Witsel over honderd keer Duivel, Martinez rekent tegen IJsland op Batshuayi voor doelpunten

Morgen spelen de Rode Duivels in het kader van de Nations Cup tegen IJsland. Een wedstrijd die best wordt gewonnen zodat zondag in Zwitserland een gelijkspel volstaat. Tegelijk is het morgen ook een heel beetje feest want Axel Witsel speelt zijn honderdste interland.

En dat bleef op de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd uiteraard niet onopgemerkt. Een trotse Witsel stond de pers met de breedst mogelijke glimlach te woord. ““Het is een belangrijke match voor mij om die honderdste interland te spelen”, klonk het. “Ik heb geen ander doel op dit moment. Ik denk er nog niet aan om te stoppen.”

De 29-jarige Witsel debuteerde tien jaar geleden voor eigen publiek tegen Marokko. De Duivels gingen zwaar de boot in (1-4) maar Witsel luisterde zijn debuut op met een doelpunt. “In mijn eerste interland scoorde ik al meteen met het hoofd”, grijnsde Witsel. “Voor de rest was het niet zo prettig want we verloren met 1-4 van Marokko.”

De Duivels beginnen aan hun training

Ook de 99 interlands die volgden waren geen onverdeeld succes. Witsel: “De grootste ontgoocheling voor mij in die 100 interlands was de uitschakeling tegen Wales op het EK in Frankrijk in 2016.”

Witsel was bij het brede publiek nooit de grote vedette maar stond bij eender welke coach steevast in de basis. “Wilmots heeft me een vaste plaats in de nationale ploeg bezorgd”, blikt hij terug. “Op nummer 6. Voordien schoot het voor mij alle kanten uit. Dat is een grote verdienste van Wilmots wat mezelf betreft. Maar ik heb voor alle coaches respect. Vandereycken haalde me erbij, Wilmots deed ons ook een superleuke periode beleven. Martinez heeft daar nog een zetje bij gegeven. Hij heeft met de introductie van het systeem onze ploeg veel bijgebracht. Nog enkele details, zoals de winnaarsmentaliteit, hebben ons op dit niveau gebracht.”

En hebben ervoor gezorgd dat Witsel ook bij het brede publiek het respect krijgt dat hij verdient. “Ik beleef nu een van mijn beste perioden in mijn carrière”, gaat hij verder. “Ik heb bij elke bondscoaches het beste van mezelf gegeven. Nu lijkt iedereen me aanvaard te hebben, zeker na het WK. Dat was ook de mooiste periode uit mijn carrière.”

En de Luikenaar heeft de lijn gewoon doorgetrokken bij zijn nieuwe werkgever Borussia Dortmund. “Ik ben blij dat we het zo goed doen met Dortmund. We hebben nog geen wedstrijd verloren in de competitie. Tegen Bayern ging het goed, dat heeft iedereen gezien.”

Martinez rekent op Batsman

Bondscoach Roberto Martinez verscheen al even ontspannend voor de pers. Hij ziet een paar twijfelgevallen terugkeren op training. “Nacer Chadli en Romelu Lukaku zullen vandaag meedoen op training. Dennis Praet zal morgen nog niet kunnen spelen tegen IJsland. Maar dat is eerder uit voorzorg. Tegen Zwitserland kan hij wel spelen.”

De Spanjaard kon ook al één naam van een starter vrijgeven. ““Michy Batshuayi zal starten tegen IJsland”, klonk het. “Hij heeft het altijd al goed gedaan in de nationale ploeg. Zo’n kwaliteitsvolle speler moeten we gebruiken.”

De bondscoach Foto: BELGA

Ook Marouane Fellaini heeft kwaliteiten die Martinez graag had gebruikt. Hij werd op vraag van Manchester United echter niet opgeroepen waarna Man U hem doodleuk negentig minuten liet spelen tegen City. Martinez ziet er geen graten in. “Zoiets gebeurt constant. Door de omstandigheden moest hij spelen. En het is fantastisch dat hij dat deed. Wij hebben vorige vrijdag een beslissing genomen over de selectie met de info die we toen hadden. Maar het is goed dat hij weer speelt. Hij zal in de toekomst beschikbaar zijn voor ons. Of ik eraan gedacht heb om hem alsnog op te roepen? We willen vooral dat hij volledig fit geraakt.”

IJsland wordt geen oefenmatch, waarschuwt de bondscoach. “Denk maar niet dat het een makkelijke wedstrijd wordt tegen IJsland. In hun vorige wedstrijd tegen Zwitserland verloren ze met 2-1, maar kregen ze in het slot nog twee goede kansen. Ze hebben enkele goede jonge spelers erbij. Het is aan ons om te tonen dat we even scherp zijn als in alle vorige matchen in 2018. Of ik spelers ga sparen tegen IJsland omdat het tegen Zwitserland belangrijker is? Neen, je kan geen twee wedstrijden met totaal verschillende spelers spelen. De eerste wedstrijd is altijd belangrijk. Trouwens, winnen tegen IJsland geeft ons ook een voordeel tegen Zwitserland. Verwacht geen twee verschillende teams. We gaan de wedstrijden op dezelfde manier benaderen. We gaan kijken wie fris is om te spelen.”

Wat met Lukaku?

Of Romelu Lukaku daartoe behoort? De spits keert terug uit blessure en traint pas vandaag voor de eerste keer mee. Martinez: “Romelu zijn situatie bekijken we dag per dag. Hij reageert goed op de belasting en zal vandaag met de groep trainen.”

Lukaku met kiné Lieven Maeschalck Foto: Photo News

Wie wel zeker lijkt van een basisplaats, is jubilaris Axel Witsel. ““Axel bereikt die honderdste cap op het beste moment in zijn carrière”, aldus Martinez. “Hij is zeer goed bezig bij zijn club. Het is een goed moment voor hem om te vieren want het is niet velen gegeven om aan 100 caps te geraken. Axel is altijd present, in elke wedstrijd. Zelfs toen hij niet in Europa speelde, had hij een grote rol binnen deze Rode Duivels.”