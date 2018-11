Jonge Belgen beginnen EK-voorronde met forfaitscore tegen Litouwen

De Belgische nationale ploeg onder 19 is de eerste kwalificatieronde voor het EK 2019 gestart met een driepunter. In het Maltese Ta’Qali versloegen de jonge Rode Duivels van Jacky Mathijssen Litouwen met 5-0.

Loïs Openda (Club Brugge) zette België na 29 minuten vanaf elfmeter op voorsprong. Negen minuten later werd het 2-0 na een eigen doelpunt van Justinas Marazas. Na de pauze dikte Thierry Lutonda (Anderlecht) in de 58e minuut de voorsprong verder aan. Invaller Tom Reyners (KRC Genk) zette met twee treffers (72., 80.) de 5-0 forfaitscore op het bord.

Zaterdag (17 november) spelen de jonge Duivels in hun kwalificatiegroep 6 tegen gastland Malta, volgende week dinsdag (20 november) treffen ze Frankrijk. ‘Les Bleus’ wonnen woensdag hun openingsmatch met 1-0 tegen Malta.

De top twee stoot door naar de eliteronde, waarvoor op 6 december wordt geloot. In die laatste kwalificatiefase, die maart wordt gespeeld, worden in zeven poules van vier landen zeven tickets verdeeld voor het EK 2019. Dat vindt van 14 tot 27 juli plaats in Armenië, dat als organisator rechtstreeks geplaatst is.