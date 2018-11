Woning vat vuur na brand in garage

Zonnebeke - Woensdagmiddag is in een deelgemeente van Zonnebeke een brand ontstaan in de garage van een woning. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen, maar de garage is volledig vernield. Ook de rest van de woning heeft lichte rook- en waterschade. De Meenseweg werd ook even afgesloten voor verkeer.

De brand ontstond in de garage van de woning in de Meenseweg in Geluveld, bij Zonnebeke. Het vuur sloeg nadien over naar de woning. Er was niemand thuis op het moment van de feiten, er raakte niemand gewond.

De Meenseweg werd even afgesloten voor alle verkeer zodat de hulpdiensten hun werk konden uitvoeren. De brandweer heeft onder meer het dak gecontroleerd na het bluswerk. Het huis is intussen grotendeels gevrijwaard, de garage is echter helemaal vernield en er is lichte rook- en waterschade aan de woning.