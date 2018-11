Postbode rijdt in op bestelwagen in Lokeren, bestuurder zwaargewond. Video: TV Oost

Lokeren - Bij een zwaar verkeersongeval op de Gentse Steenweg in Lokeren zijn woensdagochtend twee slachtoffers gevallen, één zwaargewonde en één lichtgewonde.

Een postbode die met zijn auto in de richting van Lochristi reed, merkte te laat op dat zijn voorligger, een kleine bestelwagen, vertraagde om de oprit van een bedrijf op te rijden. De postbode reed achteraan op de bestelwagen in. Door de zware klap werd de aangereden bestelwagen weggeslingerd tegen een betonnen duiker. Het voertuig sloeg daarbij over de kop. De brandweer, twee ziekenwagens en een MUG-team snelden ter plaatse. Het zwaargewonde slachtoffer van het aangereden voertuig werd naar het Universitair Ziekenhuis in Gent overgebracht. Ook de postbode had verzorging nodig. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis van Lokeren gevoerd.