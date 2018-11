Eindelijk een Brexit-deal. Of toch niet? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen

Haar eerste deadline heeft de Britse premier Theresa May alvast gemist. Rond 18 uur hoopte ze op de drempel te verschijnen van Downing Street 10 met de boodschap dat haar regering de Brexit-deal goedkeurt. Maar het verweer binnen eigen rangen tegen het ontwerpakkoord over de Brexit is groter dan gedacht. Wat ligt er eigenlijk op tafel? Wie doet lastig rond de tafel? En wat gebeurt er als er geen deal komt?