Floris (30) plaatste in het geheim boodschap op Egyptische piramide: “Anderhalf jaar geoefend want ik had maar één kans”

De Roeselaarse kunstenaar Floris Caes (30) stunt opnieuw. Vorig jaar nog haalde hij kapotgeschoten rolluiken uit de Iraakse oorlogsstad Mosul. Nu heeft hij in het grootste geheim met een drone een kunstwerk gedropt op een van de piramides van Gizeh in Egypte. “Het kostte me anderhalf jaar voorbereiding en training om het te kunnen. Want ik had maar één kans. Betrapten ze me, dan vloog ik in de cel.”