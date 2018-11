Tom Cruise loopt hoofdrol mis wegens… te klein

Tom Cruise mag de rol van actieheld Jack Reacher niet langer vertolken in de opkomende reboot. De 56-jarige acteur zou namelijk te klein zijn voor de rol. Een opvallende beslissing, aangezien Cruise het personage wel vertolkte in twee eerdere films.

Actieheld Jack Reacher komt niet terug op het witte doek, wel als reboot in een serie voor een streamingdienst. Dat meldt Lee Child, de schrijver van de boeken waarop de twee eerdere films gebaseerd waren.

Tom Cruise krijgt deze keer geen rol, ook al vertolkte hij het personage wel al in de films. Lee vond hem eigenlijk ook dan al te klein voor de rol van actieheld. In de boekenreeks is Reacher 1,95 meter en heeft hij enorme handen, Cruise is niet groter dan 1,70 meter. “Cruise had met al zijn talent niet de benodigde lengte”, zei Child tegen BBC Radio Manchester. Daarom wordt een andere en grotere hoofdrolspeler gezocht voor de serie.

De eerste Jack Reacher-film kwam in 2012 in de bioscopen. Cruise kreeg overwegend positieve recensies. De eerste film bracht wereldwijd 218 dollar op. Het tweede deel Jack Reacher: Never Go Back deed het in 2016 minder goed. Het vervolg bracht 162 miljoen dollar in het laatje en kreeg wisselende recensies.