Senegalees international mist interland als gevolg van… fout mailadres

Senegal kan komende zaterdag voor de interland tegen Equatoriaal Guinea niet rekenen op de diensten van Diao Keita Baldé. Reden? De Senegalese voetbalbond stuurde de oproepingsmail naar een niet langer bestaand adres en toen de fout aan het licht kwam, was de club van de aanvaller, Inter Milaan, niet langer bereid hem vrij te geven.

Keita Baldé is niet de eerste de beste. De in Spanje geboren Senegalees brak door bij Lazio Roma, verhuisde naar Monaco en verdedigt nu de kleuren van Inter Milaan. En dat voor een aanvaller van een nauwelijks 23 jaar oud. En ook al scoorde hij voorlopig in elf wedstrijden voor Inter in de Serie A niet één keer, toch wilde Senegalees bondscoach Alious Cissé er zijn aanvaller maar al te graag bij. Keita Baldé behoorde ook tot de kern op het voorbije WK in Rusland en stond in de wedstrijd tegen Colombia aan de aftrap. Hij geldt als één van de grootste talenten van het Senegalese voetbal.

Abdoulaye Sow, vice-president van de Senegalese voetbalfederatie, legt het misverstand uit. “We hebben de oproeping gestuurd naar een oud mailadres van Inter Milaan, een adres dat schijnbaar niet meer in gebruik is. Schijnbaar hebben ze een nieuw mailadres. Toen de fout aan het licht kwam, hebben we meteen de club gecontacteerd maar zij waren niet meer te vermurwen. Keita Baldé werd niet vrijgegeven.”

De wedstrijd tegen Equitoriaal Guinea van komende zaterdag is een kwalificatiematch voor de Africa Cup.