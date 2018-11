Vijf zaken die u moet weten over de goalgetter van STVV, de rijzende ster in onze competitie

Na Ryota Morioka en Yuya Kubo is Daichi Kamada (22) de nieuwe ster van de Jupiler Pro League uit het Land van de Rijzende Zon. De tot nu toe onbekende Kamada piloteerde STVV mee naar de top 6 en is met zijn acht goals in negen matchen zelfs kandidaat-Gouden Stier. Dit zijn de vijf dingen die u moet weten over de revelatie van de heenronde.