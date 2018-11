Meisje overlijdt door elektrocutie nadat gsm in bad valt

In Outreau in Noord-Frankrijk heeft dinsdagavond een drama plaatsgevonden: een jong meisje liet haar gsm vallen terwijl ze in bad zat en werd zo geëlektrocuteerd. Alle hulp kwam te laat.

Het incident vond woensdagavond omstreeks 18 uur plaats in Outreau, een gemeente in het Noord-Franse departement Pas-de-Calais. Toen een jong meisje in bad zat en haar gsm wilde nemen, liet ze het toestel in het water vallen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was het ondanks hun inspanningen niet meer mogelijk om haar te reanimeren. Ze overleed ter plaatse.

Volgens Franse media was de smartphone verbonden met een slecht functionerende kabel die bovendien met een verlengsnoer in het stopcontact zat. Waarom het meisje de gsm liet vallen, is niet duidelijk. Wel staat vast dat het om een tragisch ongeluk gaat.