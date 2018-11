Ex-clubleider Duchâtelet is formeel: “Matchfixing in titelstrijd van 2014”

Momenteel loopt er een onderzoek naar matchfixing in de degradatiestrijd van vorig jaar, maar Roland Duchâtelet, voorzitter van Standard tussen 2011 en 2015, heeft in het VRT-programma De Afspraak de zware beschuldigingen herhaald dat ook de titelstrijd van 2014 verstoord zou zijn door wedstrijdfraude.

Standard eindigde toen de reguliere competitie als leider met tien punten voorsprong op derde Anderlecht, maar de Brusselaars werden alsnog landskampioen. “Er zijn toen in Play-off 1 matchen gefixed”, aldus Duchâtelet. “Onder meer van Anderlecht. Ja, het ging over de titel. Ik heb een aantal jaren geleden info aangeleverd aan het gerecht over zaken die niet correct waren.”

Duchâtelet lijkt zich vooral te baseren op waarnemingen. “Een specialist kan zien of er normaal verdedigd wordt of niet”, zei hij. “De moeilijkheid ligt erin dat je juridisch niet kunt zeggen dat iemand iets opzettelijk heeft gedaan.”

De ex-eigenaar van Standard laat wel uitschijnen dat hij nog munitie achter de hand heeft. “Ik hoop dat de onderzoekers de zaak tot een goed einde kunnen brengen, anders zullen we misschien nog met meer info komen over de zaak. Tegen het gerecht heb ik alles gezegd.”