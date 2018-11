Verdacht voorwerp aan Russische ambassade in Berlijn, omgeving is afgezet (themabeeld) Foto: Arne Dedert/dpa

Onmiddellijk voor de Russische ambassade in Berlijn is een verdacht voorwerp aangetroffen in een wagen. De omgeving is afgezet, zei een politiewoordvoerder woensdagavond. De ontmijningsdienst is ter plaatse en onderzoekt het voorwerp.

Het gaat om een deel van de straat en het station Brandenburger Tor van de S-Bahn, die zijn afgezet. In de loop van de avond is een door de politie gezocht persoon opgepakt. In de wagen van die persoon, is dan het verdachte voorwerp aangetroffen. Het is niet duidelijk waarom die persoon is opgepakt.