COMMENTAAR. Geld en gezondheid: wat is het hoogst noodzakelijke en wat niet?

Het zijn barre tijden voor de ziekenfondsen. Niet alleen hebben ze een zware be­sparing moeten slikken, ze worden ook belaagd in hun ­bestaansrecht. Een strijd die nog niet meteen gestreden is. De grootste partij van Vlaanderen ziet deze relicten uit het verzuilde België nog steeds liever verdwijnen, en de kans is groot dat deze partij de komende jaren nog steeds een vinger in de pap heeft.