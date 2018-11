Primeur in ons land: de eerste woning IN een serre (en nu hopen op een broeikaseffect)

Rekkem / Menen -

“Welkom in onze serre, hier staan de tomaten en daar slapen we.” In het West-Vlaamse Rekkem werd gisteren het eerste Belgische huis in een serre voorgesteld. Vanaf januari gaat ­architect Koen Vandewalle er ­samen met zijn vrouw ­Samia Wiel­faert en hun vijf kinderen wonen. “Wie al die ramen gaat poetsen? Eén keer per jaar komt er een firma om ze af te stomen.”