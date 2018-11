Kritiek N-VA op VN-resolutie zet kwaad bloed binnen regering: Michel en Francken kibbelen over migratiepact

N-VA-staatssecretaris Theo Francken heeft premier Charles Michel (MR) weer in een lastig parket gebracht. De eerste minister verklaarde in september in New York dat hij het migratiepact van de VN voluit steunt, maar nu wil N-VA terugkrabbelen. Michel is not amused. En ook CD&V en Open VLD zijn verbolgen. “N-VA wil ­gewoon meesurfen op rechtse golven”, klinkt de kritiek.

VN-resoluties: meestal passeren ze geruisloos. Maar dat is niet het geval met het pact dat alle landen oproept om samen te werken op het vlak van migratie. Vreemd nochtans, want de definitieve tekst ligt al sinds juli vast. Er kan geen jota meer aan worden gewijzigd. En toch roerden de Hongaarse en Oostenrijkse leiders Viktor Orban en Sebastian Kurz zich. Sindsdien gevolgd door extreemrechtse en centrumrechtse partijen.

En ook N-VA is niet meer zeker of de tekst wel een goed idee is. “Er zijn echt wel redenen om aan te nemen dat het allemaal niet zo vrijblijvend is,” luidt het bij N-VA-vicepremier Jan Jambon. De Vlaams-nationalisten vrezen vooral dat rechters deze tekst aangrijpen om het beleid van Theo Francken te dwarsbomen, dat landen zelf niet meer kunnen beslissen wat ze doen en dat illegalen opsluiten onmogelijk wordt. Dat N-VA deze tekst gewoon niet gaat tekenen, dat wil de partij niet meer gezegd hebben, maar een akkoord binnen de regering is er nog lang niet. Premier Michel moest noodgedwongen ­beslissen om juristen te laten uitpluizen of de tekst nu een probleem vormt of niet.

Nooit een opmerking

Na de Soedan-crisis en de discussie over de pushbacks van vluchtelingen alweer een dossier waarbij Theo Francken tegenover de premier komt te staan. Want ook nu is Michel voor de buitenwereld en vooral de oppositie de kop van Jut. In september verklaarde hij voor de VN nog dat het pact een goede zaak is. Dat België nu op zijn woorden terugkomt is meer dan vervelend. “Zowel voor zijn internationaal netwerk als voor zijn Europese geloofwaardigheid”, valt in de regering te horen.

Wat vooral kwaad bloed zet, is dat N-VA de voorbije twee jaar nooit één opmerking heeft gemaakt. Volgens verschillende regeringspartijen stuurde de partij soms haar kat naar vergaderingen, vond Francken het bij de VN zelfs niet de moeite om de aangeboden spreektijd over het dossier te benutten en heeft geen enkele N-VA-excellentie op de finale vergadering over het pact een bezwaar gemaakt. “En nu Orban en co. zich plots roeren, volgt N-VA. Ze wil de angst voor migratie gewoon aanwakkeren,” zegt een CD&V’er.

Volgens N-VA’s coalitiepartners houdt de kritiek ook geen steek. “Dit gaat over de aanpak van mensenhandel, de bevestiging van onze grenzen en de samenwerking qua terugkeerbeleid. Als we dit niet ondertekenen, hoe gaan we landen dan nog kunnen overtuigen om hun uitgewezen landgenoten weer op te nemen?”.

Ook in Tsjechië, Nederland of Frankrijk loopt de discussie. Mogelijk komt er nog een gezamenlijke verklaring waarbij de EU zegt hoe het pact moet worden geïnterpreteerd.