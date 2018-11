Schilderij van David Hockney breekt vandaag wellicht record met het duurste zwembad ooit

De Brit David Hockney handelt in zwembaden. Geen opblaasbare ploeterbadjes, maar geschilderde exemplaren die de kijker doen dromen van betere tijden. Als alles volgens plan ­verloopt, dan veilt Christie’s zijn Portrait of an Artistvoor minstens 70,5 miljoen euro, een dikke 17 miljoen dollar meer dan de huidige recordhouder. Niet slecht voor een werk dat bij toeval ontstond.