Na poging tot kindermoord: Geens onderzoekt informatiestroom tussen gerecht en Kind en Gezin

Naar aanleiding van de poging tot kindermoord in Brussel laat justitieminister Koen Geens (CD&V) onderzoeken of het gerecht meer informatie moet door­geven aan Kind en Gezin. De dader, ­Cédric Van Ruym­beke (34), had namelijk tien jaar eerder al een kind gedood. Toen hij drie maanden geleden opnieuw vader werd, gingen nergens alarmbellen af. Ook niet bij Kind en Gezin.

“Zou het niet nuttig zijn om Kind en ­Gezin te informeren wanneer iemand veroordeeld wordt voor zedenfeiten of intrafamiliaal ­geweld?” vroeg Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) gisteren aan minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Die verwees door naar Justitie, waar Geens de zaak met het College van Procureurs-Generaal zal bespreken. Die moet oordelen of dat nuttig zou zijn. Als Kind en Gezin die informatie had gehad, dan had ze de dader onder verscherpt toezicht kunnen plaatsen.

Het parket van Brussel laat intussen weten dat de toestand van het meisje “stabiel maar kritiek” is.

LEES OOK. Man die tien jaar geleden zoontje doodsloeg opnieuw opgepakt voor zwaar geweld tegen zijn baby