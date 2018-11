Het is Coucke menens: Anderlecht stopt betalingen aan makelaars

Marc Coucke gaat de strijd aan met de (malafide) makelaars. Daarom zette Anderlecht deze week alle betalingen aan spelersmakelaars – wiens commissies dikwijls in (maandelijkse) schijven worden gestort – stop. En dat tot na het Propere Handen-onderzoek. Op die manier wil RSCA voorkomen dat het onzuivere types nog verrijkt, maar de makelaarswereld is not amused.

Begin deze week kregen zowat alle makelaars die spelers vertegenwoordigen bij Anderlecht een aangetekende brief. De zaakwaarnemers konden hun ogen bijna niet geloven. “Om de belangen van Anderlecht te beschermen, blokkeert de club alle betalingen aan tussenpersonen en dat tot op het einde van het onderzoek. Bedankt voor jullie begrip en voor jullie geduld”, stond er te lezen.

De brief, ondertekend door CEO Jo Van Biesbroeck en sportief directeur Luc Devroe, viel bij veel spelersmakelaars niet in goede aarde. Diegenen die vinden dat ze hun werk altijd correct deden, voelen zich nu het slachtoffer van de gearresteerde Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, die het spel oneerlijk speelden.

Verschillende zaakwaarnemers dreigen dan ook met advocaten om toch hun geld te eisen. Zij menen dat Anderlecht de afspraken moet respecteren, want het gaat om aanzienlijke sommen. Commissies bij transfers of nieuwe contracten worden nu eenmaal vaak in schijven betaald.

Bovendien vrezen ze dat het Propere Handen-onderzoek nog maanden kan aanslepen en de achterstallige betalingen dan erg groot zullen worden.

Nefast voor wintertransfers

Maar bij Anderlecht zijn ze zich van geen kwaad bewust. Het valt niet uit te sluiten dat het gerecht straks nog sjoemelende makelaars aanduidt en dus nemen ze het zekere voor het onzekere. Marc Coucke wil in de toekomst alleen nog ­samenwerken met spelersmakelaars die een maagdelijke reputatie hebben.

Al kan deze beslissing ook nefaste gevolgen hebben. RSCA heeft in januari versterkingen nodig, maar misnoegde makelaars zullen niet staan springen om de Brusselaars aan spelers te helpen. Daarnaast dreigen ze ook collega’s te ontmoedigen om nog met Anderlecht te werken.