Nations League: Rode Duivels vanavond zonder Lukaku maar met Batshuayi tegen IJsland

De Rode Duivels spelen vanavond in de Nations League tegen IJsland zonder Romelu Lukaku. Michy Batshuayi speelt in zijn plaats. Lukaku komt nog maar net terug uit een blessure en de bondscoach wil hem sparen voor zondag tegen Zwitserland. In die wedstrijd wordt hoe dan ook beslist of de Rode Duivels in juni de halve finale van de Nations League spelen.

Lukaku, dat zijn 45 goals in 79 interlands. Maar Batshuayi moet qua gemiddelde niet onderdoen. Hij scoorde 10 keer in de 21 interlands waarin hij meestal inviel. Zijn gemiddelde ligt op één goal elke 71 minuten, dat van Lukaku één doelpunt om de 103 minuten bij de Duivels.

Het zou ook kunnen dat Martinez ervoor kiest om Kompany te laten rusten. Zondag wordt de 32-jarige verdediger meer nodig geacht. “Het is niet zeker dat hij de twee wedstrijden zal spelen, dat beslissen we later”, zei bondscoach Roberto Martinez gisteren.

En er kunnen nog meer veranderingen doorgevoerd worden. Carrasco komt pas vanochtend aan in België na paspoortproblemen. De linkerflankspeler kon zich zaterdag met zijn team Dalian ­Yifang slechts ternauwernood handhaven in de hoogste Chinese voetbalklasse. Omdat Chadli ook met zijn vorm worstelt, zou het best kunnen dat Thorgan Hazard achter zijn broer Eden op de linkerflank wordt uitgespeeld. Tielemans, in een moeilijke periode, zal wel spelen, want Dennis Praet is niet fit genoeg en Fellaini wordt ondanks zijn fitheid niet opgeroepen.